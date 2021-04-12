UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
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12 Nisan 2021 13:16
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, salı ve çarşamba günü 4 maç oynanacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayımlanacak karşılaşmaların programı şöyle:

13 Nisan Salı:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya) (3-2)

Chelsea (İngiltere) - Porto (Portekiz) (2-0)

14 Nisan Çarşamba:

Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (1-3)

Borussia Dortmund (Almanya) - Manchester City (İngiltere) (1-2)



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