UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni Portekiz'e verdi! İstanbul için açıklama yapıldı

UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'in Porto şehrine alındığını açıkladı.



UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Manchester City ve Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Portekiz'İn Porto şehrinde bulunan Estadio do Dragao'da oynanacaktır.



Final aslında İstanbul'da Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktı ancak İngiltere'nin Kovid-19 seyahat planlamasında Türkyie kırmızı listede olduğu için taraftarların maçı stadyumda izlemesi mümkün olmayacaktı. UEFA ise 1 yıldan fazla süredir tribünlerden uzak olan taraftarların, yeniden stadyumda yer almalarının en doğrusu olduğuna inanıyor.



UEFA, maçın İngiltere'ye taşınmasını görüştü ancak İngiltere Futbol Federasyonu ve İngiliz yetkililer ile yapılan kapsamlı çalışmalara rağmen İngiltere karantina kurallarında gerekli muafiyet yapılamadı.



Portekizli yetkililer ve Portekiz Futbol Federasyonu, finale uygun bir yer bulmak için UEFA ile hızlı ve sorunsuz bir şekilde çalıştı. Portekiz, İngiltere için 'yeşil' kategorideki bir ülke olduğu için taraftarların ve oyuncuların ülkelerine dönüşte bir sıkınıt yaşanmayacak olması bir faktör oldu."



"TÜRKİYE İÇİN ACİLEN BİR FIRSAT ARANACAKTIR"



"Türk futbol yetkililerinin, son iki yılda İstanbul'u final için başarılı bir şekilde hazırlaması nedeniyle UEFA bu karardan ötürü üzgünlük duyuyor. UEFA, devam eden ortalık ve işbirliği ruhunun yanısıra bu özel durumda gösterdikleri anlayış için de minnettardır. Yakın gelecekte İstanbul için önemli fırsatlar aranacaktır.



Maç için stadyum kapasitesi Portekizli yetkililer ve Portekiz Futbol Federasyonu ile işbirliği için tamamlanacak ve teyit edilecektir. Finali oynayacak iki takıma 6'şar bin bilet verilecektir. Sonuç olarak, her takımdan katılabilecek taraftar sayısı İstanbul'da planlanan gibi olacaktır."



CEFERİN'DEN İSTANBUL MESAJI



UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, final kararının ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Ceferin'in mesajları:



"Hepimiz, bir daha böyle günler görmek istemediğimizi umuyor. Taraftarlar, takımlarını canlı izlemeden 12 aydan fazla zaman geçirdi. Şampiyonlar Ligi finali ise kulüp futbolunun zirvesi. Bu nedenle taraftarların takımlarını görmelerini engellemek bir seçenek değildi. Bir uzlaşmanın bulunmasından ötürü mutluyum.



Taraftarların, takımlarını sezonun en büyük maçında izleme şansına sahip olmamaları doğru olmazdı. Hem UEFA'ya hem de Şampiyonlar Ligi'ne yardım ettiği için Portekiz'e teşekkür ediyoruz. Portekiz hükümeti, kısa süre içerisinde böylesi büyük bir maça hazırlanabileceklerini söyleyerek bizi mutlu ettiler.



İngiliz hükümetinin, Türkiye'yi seyahat için kırmızı listeye alma kararının iyi niyetle ve vatandaşlarını virüsün yayılmasından korumanın en iyi yolu olduğu için kabul ediyoruz. Ancak aynı zamanda iki İngiliz ekibinin yer aldığı bir final düzenlendiği için bize de bir zorluk oldu.



Finali bir yerden bir yere taşımak çok zor. İngiltere Futbol Federasyonu yetkilileri, finali İngiltere'de oynatmak için her türlü çabayı gösterdi. Buradaki çabalarından ötürü onları kutluyorum.



Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk makamları, UEFA'nın isteğini anlayışla karşıladı. TFF, her zaman UEFA'nın güvenilir bir ortağı olmuştur. Türkiye yıllar boyunca birçok UEFA etkinliğine büyük bir başarı ile ev sahipliği yapmıştır. Yakın gelecekte bir Şampiyonlar Ligi finali ve diğer birçok etkinliği Türkiye'de görmeyi umuyorum.



Finalin, Avrupa'nın zor bir dönemden yeniden güzel günlere geçişine dair bir umut sembolü olacağını umuyorum."