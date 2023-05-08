UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçları, 9 Mayıs Salı ve 10 Mayıs Çarşamba günü yapılacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor
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08 Mayıs 2023 14:33
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasının ilk ayağı, 9 Mayıs Salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının ilk yarı final mücadelesinde, 14 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, ilk şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen İngiltere'nin Manchester City takımını ağırlayacak.

Diğer yarı final karşılaşmasında ise İtalya ekipleri karşılaşacak. Turnuvadan 7 kez zaferle ayrılan Milan, 3 kupası bulunan Inter'i 10 Mayıs Çarşamba günü San Siro Stadı'nda konuk edecek.

İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.

 
 
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