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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe, Feyenoord'u geçmesi halinde Nice–Benfica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Maçlar 19-20 ve 26-27 Ağustos'ta oynanacak.

calendar 04 Ağustos 2025 15:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belirlendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Fenerbahçe, 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord takımını elemesi durumunda play-off'ta Nice (Fransa)-Benfica (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Play-off turunda ilk karşılaşmalar 19-20 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 26-27 Ağustos'ta oynanacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

- Şampiyonlar yolu

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan) / Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan)

Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)

Celtic (İskoçya) / Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)

Basel (İsviçre) / Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)

 

- Lig yolu

Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe / Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)

Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya) / Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)

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