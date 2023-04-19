UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 2 yarı final biletleri bu akşam sahibini bulacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel 11'ler
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19 Nisan 2023 09:40
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalistler belli oluyor.

Real Madrid ve Milan'ın ilk 2 bileti kaptığı dev turnuvada, son 2 bilet de bu akşam 22.00'de oynanacak maçların ardından belli olacak.

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BAYERN MÜNİH - MANCHESTER CITY

İlk maçı 3-0 gibi net bir skorla kazanan Manchester City, büyük avantajını koruyarak Münih Allianz Arena'da yarı final biletini cebine koymaya çalışacak. Bayern Münih ise seyirci desteğini arkasına alarak dezavantajlı skoru tersine çevirmek için mücadele edecek.

Turu geçen taraf Real Madrid ile eşleşecek.

Muhtemel 11'ler

Bayern Münih: Sommer; Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Sane; Müller

Man City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Ak; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Grealish; Haaland

INTER - BENFICA

İlk maçı Lizbon'da 2-0'lık skorla kazanan Inter, San Siro'da yarı final biletini cebine koymaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi performans gösteren takımlarından biri olan ancak bu performansı Inter ile oynanan ilk maçta sahaya koyamayan Benfica, yarı final için mucize arayacak.

Turu geçen taraf Milan ile eşleşecek.

Muhtemel 11'ler

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martínez

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, Rafa Silva, Joao Mario; Gonçalo Ramos

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