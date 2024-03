UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor!

REAL SOCIEDAD - PARIS SAINT-GERMAIN

BAHİSTA'NIN TAHMİNİ;

BAYERN MÜNİH - LAZIO

BAHİSTA'NIN TAHMİNİ;

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda heyecan rövanş maçlarıyla devam ediyor.Bugün oynanacak iki maçta Real Sociedad ile Paris İspanya'da, Bayern Münih ile Lazio Almanya'da karşı karşıya gelecek.Fransa'da Sociedad'ın baskın oyununa karşın Kylian Mbappe ve Bradley Barcola'nın ikinci yarıda attığı gollerle kazanan Paris Saint-Germain, Anoeta'da avantajını korumaya çalışacak.İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği mücadele TSİ 23.00'te başlayacak ve TV8,5'tan canlı yayınlanacak.Remiro; Galán, Zubeldia, Le Normand, Traore; Merino, Zubimendi, Mendez; Oyarzabal, Andre Silva, KuboDonnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembele, Mbappe, BarcolaReal Sociedad son maçlarda tutarlılık konusunda zorlandı. Bir türlü istikrar yakalayamadılar. Sezon başındaki başarılarını şu an sergileyemiyorlar. PSG ise çeşitli yarışmalarda sağlam bir form sergilemiştir. Ligde son iki maçta berabere kalsalar da liderliklerini sürdürüyorlar. Turun ilk maçında ise Real Sociedad'ı 2-0 mağlup edip avantaj yakaladılar. Bu elemede ilk maçı kaybeden takımlar risk almak zorundadır. PSG, Real Sociedad'ın aldığı riski değerlendirebilecek kapasiteye sahip."Takımdan tıpkı Paris'te olduğu gibi karakter göstermelerini isteyeceğim. Orada yetenekli olduğumuzu açıkça göstermiştik. Kendi adımıza, bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hem saha içinde hem de saha dışında en iyi atmosferi istiyorum. Kolay olmayacak ama umut doluyuz. Önemli olan rekabet etmek ve hayatta kalmak.""Rövanş maçları her zaman zordur. İlk maçta iyi bir sonuç aldık ama sahaya doğru tutum ve odaklanmayla çıkmazsak işler daha da zorlaşacak. Umuyorum ki takımımız sezon boyunca olduğu gibi bu maçın da üstesinden gelecektir. Bu kazanılması gereken bir maç."Son dönemde sıkıntılı günler geçiren, ligde şampiyonluk yarışından kopan ve hocası Thomas Tuchel ile sezon sonunda yollarını ayıracağını açıklayan Bayern Münih, Maurizio Sarri'nin öğrencilerine Roma'da 1-0 kaybetti. Bayern Münih, bu zorlu günlerde nefes alabilmek için tur atlamaya çalışacak. Lazio ise Münih'te avantajını koruyup adını çeyrek finale yazdırmak için çabalayacak.Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği mücadele TSİ 23.00'te başlayacak ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.: Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Davies; Pavlovic, Goretzka; Tel, Müller, Musiala; Kane: Provedel; Marusic, Mario Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe AndersonBundesliga'daki yüksek skorlu maçlarıyla Bayern Münih, savunmaları aşma konusunda güçlü bir hücum hattına sahip olduğunu gösteriyor. Buna karşılık kalelerinde gol de görüyorlar. Serie A'daki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Lazio ise Bayern Münih karşısında turun ilk maçını kazanarak sürpriz yaratmıştı. Bayern Münih'in hücum gücü ve bu maçta saha avantajı önemli bir rol oynayabilir. Lazio'nun savunması test edilecek ve Serie A'daki performansları, Bayern'in forvetlerini maç boyunca içeride tutmakta zorlanabileceklerini gösteriyor. İki takım için de zor maç olacağı kesin ancak Bayern Münih'in maça hızlı başlamasını ve ilk yarıyı önde kapatmasını bekliyorum."Durum çok açık ve üst düzey bir performans sergilemek için baskıyı hissetmemiz gerekiyor. Olağanüstü performanslara ulaşmak için baskı gereklidir. İyi organize olmuş bir Maurizio Sarri takımına karşı kazanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Taraftarların ve iç saha atmosferinin bizi zorlayacağını ve böylece iki gol farkla galibiyet hedefimize ulaşabileceğimizi umuyoruz.""Cesur ve kararlı olmak zorundayız. Acı çekmemiz ve fedakarlık yapmamız gerekecek. Futbolda hiçbir şey imkansız değildir ve bu bize cesaret vermelidir. Maçın başından itibaren istekli olmalıyız ki son zamanlarda bunu yapamadık. Bayern'in ölçülemez bir kalitesi var. Kolaylıkla gol atıyorlar, bu yüzden savunmada savaşmalı ve ölmeliyiz ama aynı zamanda gidip canlarını yakacak cesarete de sahip olmalıyız. Yüz dakika boyunca savunma yapamayız."