UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun ikinci haftasında 9 maç yapıldı.Benfica, evinde Atletico Madrid'i 13. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 52. dakikada penaltıdan Angel Di Maria, 75. dakikada Alexander Bah ve 84. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü'nün golleriyle 4-0 yendi.Lille, sahasında Real Madrid'i 45+3. dakikada Jonathan David'in penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, 67. dakikada oyuna dahil oldu.Liverpool ise Bologna'yı konuk ettiği maçta 11. dakikada Alexis Mac Allister ve 75. dakikada Muhammed Salah'ın kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi.Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya): 0-3Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda): 2-3Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya): 2-0Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya): 2-3Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya): 4-0Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa): 2-2Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya): 1-0Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya): 1-0Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika): 0-1İkinci haftanın tamamlanmasıyla birlikte oluşan puan durumunda, Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund zirvede konumlandı.