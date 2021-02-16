UEFA Şampiyonlar Ligi: İlk 11'ler

BARCELONA - PARIS

LEIPZIG - LIVERPOOL

UEFA Şampiyonlar Ligi, 69 gün sonra muhteşem iki maçla geri dönüyor.TSİ 23.00'da oynanacak iki dev maçla ilgili bilmeniz gereken her şey burada...Paris Saint-Germain, 2017'deki kabusundan sonra ilk kez Barcelona ile karşılaşacak. Evinde 4-0 kazanan Paris, deplasmanda Barcelona'nın La Remontada (Geri Dönüş)'ya engel olamamıştı.Son 6 maç: 5 galibiyet, 1 mağlubiyetSon maçı: 5-1 Alaves, 13 ŞubatLig Durumu: La Liga'da 3'üncüSon 6 maç: 5 galibiyet, 1 mağlubiyetSon Maçı: 2-1 Nice, 13 ŞubatLig Durumu: Ligue 1'de ikinciBüyük bir heyecanla bu maçı bekliyoruz. Uzun süredir bu maça hazırlanıyoruz. Paris çok güçlü bir takım ve zorlu bir maç olacak. Topu seviyoruz, domine etmek istiyoruz ve fırsatlar bulmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, bu maçta kalemizi gole kapatmak da önemli olacak.Çok özel bir maç. 40 gün önce bu maça dair planlamalarımızı yapmaya başlamıştık. Bu maçın kulüp adına ne kadar önemli olduğunu biliyorum, hissediyorum. Bu kulübün asıl hedefi UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Bu maça yüzde 100 hazırız. Geçmişteki eşleşme hakkında çok sakinim. Geçmişte ne olduysa oldu. Artık takımlar farklı, durumlar farklı.UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu karşılaşmasında Barcelona sahasında Paris Saint Germain'i konuk edecek. İki takımda seon içinde dalgalanmalar yaşıyordu. Ancak toplarlanmayı başardı. Ev sahibi ekiip, ligde oynadığı son 7 maçın tamamını kazandı. Bunun yanında ligde 12 maçtır da kaybetmiyorlar. Son 8 haftadaki tek mağlubiyetlerini kupada Sevilla karşısında aldılar. PSG ise son 10 resmi maçının 8'ini kazandı. Ligde lider Lille'i takiplerini sürdürüyorlar. Bu maç öncesinde konuk ekiipte önemli eksikler var. Neymar ve Di Maria sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Barça'da ise Braithwaite, Fati, Pique, Roberto, Coutinho olmayacak. Barcelona'da bu isimler zaten uzun zamandır yok. Son haftalarda iyi de oynuyorlar. 1.75'lik oranıyla Barcelona galibiyeti denenir. Ayrıca karşılıklı gol var bahsi de kuponlara yazılabilir.2019'un kazananı ile 2020'nin yarı finalisti karşı karşıya. Jürgen Klopp, 'Yeni Jürgen Klopp' olarak adlandırılan Julian Nagelsmann'a karşı. Klopp, daha önce Leipzig ile hiç karşılaşmadı. 2015'te Almanya'dan ayrıldığında Leipzig henüz Bundesliga'ya yükselmemişti. Ancak, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi hayallerine nokta koyan Leipzig'i tanımak için daha önce karşılaşmış olmaya gerek yok.Mücadelenin kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle Leipzig yerine Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacağını da hatırlatalım.Son 6 maç: 5 galibiyet, 1 mağlubiyetSon maç: 2-1 Augsburg, 12 ŞubatLig Durumu: Bundesliga'da 2'inciSon 6 maç: 2 galibiyet, 4 mağlubiyetSon Maç: 1-3 Leicester, 13 ŞubatLig Durumu: Premier Lig'de 6'ıncıJulian Nagelsmann, Leipzig: İyi bir ritm yakaladık ve son 4 maçımızı kazandık. Liverpool iyi günündeyse yine de onlar favoridir. Ancak, Avrupa'nın devlerini yıkabileceğimizi daha önce defalarca kez gösterdik. Ligde aldıkları kötü sonuçlara karşın Liverpool, Manchester City ile birlikte İngiltere'nin en iyi ve en karşılaşmak istemeyeceğiniz takımı. Çok esnekler ve Klopp'un taktiklerine çok iyi adapte oluyorlar. Premier Lig'de şansları çok azaldı ve bu nedenle Şampiyonlar Ligi'ne tüm güçleriyle asılacaklarını düşünüyorum.Jürgen Klopp, Liverpool: Bu maçta iyi alışkanlıklarımızı daha çok ortaya koymalıyız. Manchester City ve Leicester maçlarında saha içerisinde yaptıklarımız pek keyif verecek şeyler değildi. Bu 2 maçta 7 gol yedik ve yalnızca 2 gol attık. Çok fazla bireysel hata yapıyoruz ve takım içerisinde bunu konuştuk. Artık iletişim hatası istemiyorum. Bu anlarda birlikte kalmalıyız. Moral durumumuz iyi ama açıkçası daha iyi olduğu zamanlar da olmuştu.Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Alman hükümeti, pandemi kısıtlamalar nedeniyle Liverpool'un Almanya'ya girişine izin vermediği için mücadele Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Liverpool, Premier Lig'de Birghton, Manchester City ve Leicester'a kaybederek şampiyonluğa havlu attı diyebiliriz. Ellerinde sadece en önemli kupa Şampiyonlar Ligi kaldı. Ancak sıkıntılı günler geçiren Liverpool, Leipzig maçı öncesi yaşadığı problemler nedeniyle güven vermiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapan Leipzig, Liverpool'un bu durumunu dezavantaja çevirerek tur atlamayı planlıyor. Fazla riske girmeden karşılıklı gol var tercihiyle kazanabileceğimizi düşünüyorum.