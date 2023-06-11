UEFA Şampiyonlar Festivali sona erdi

İstanbul'da Inter ile Manchester City arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali, sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Şampiyonlar Festivali sona erdi
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11 Haziran 2023 23:22
İstanbul'da İtalya'nın Inter takımıyla ile İngiltere temsilcisi Manchester City arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali, sona erdi.

Ziyaretçiler, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen festivalin son gününde masa futbolu ve sanal penaltı gibi çeşitli beceri yarışmalarında hünerlerini sergiledi.

UEFA, sosyal sorumluluk programı kapsamındaki etkinliklerine devam etti. Eski Brezilyalı yıldız Kaka'nın katılmasıyla Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü, beşe beş gösteri maçı yaptı. Bu karşılaşmanın ardından Team of Hope, sosyal anlamda izole olmuş kişiler için dostluk maçı organize etti.

Günün sonunda depremzedelerin yararına konser düzenlendi. Can Şengün, Ferman Akgül ve Rana Türkyılmaz gibi birçok Türk sanatçı Yenikapı'da hayranlarıyla buluştu.

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