UEFA'nın Finansal Fair Play yerine düşündüğü yeni sistem

UEFA, Finansal Fair Play yerine gelirlerin yüzde 70'i kadar maaş bütçesi yaratma zorunluluğu getiren sistemi açıklamaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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UEFA'nın Finansal Fair Play yerine düşündüğü yeni sistem
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13 Ağustos 2021 10:00
UEFA, çıktığı günden bu yana tartışma konusu olan Financial Fair Play kurallarına alternatif olabilecek yeni düzen ile ilgili teklifini önümüzdekik aydan itibaren sunacak.

The Times'ın haberine göre yeni planlanan sistemde Avrupa'daki takımlar gelirlerinin yüzde 70'ini maaşlara harcayabilecek bir sınır çizileceği ifade ediliyor. Belirlenen bu sınırı ihlal eden kulüplere ise aşılan sınır kadar veya daha fazlasını bir havuzda toplanacak şekilde 'lüks' vergisine benzer bir sistemle toplama cezası uygulayacak.

Yeni belirlenen kuralın kulüpler ve Federasyonlara sunularak 11 yıldır devam eden Financial Fair Play kurallarının yerini alması bekleniyor.


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