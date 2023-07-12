UEFA'nın 2032 planı: Türkiye ve İtalya

UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye ve İtalya'yı ortak ev sahibi yapma fikrini düşünüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; TFF
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UEFA'nın 2032 planı: Türkiye ve İtalya
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12 Temmuz 2023 15:39
UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için çalışmalarına devam ediyor.

ORTAK EV SAHİBİ DÜŞÜNCESİ

İtalyan basınından La Repubblica'da yer alan habere göre, UEFA'nın 2032 için ortak ev sahipliği fikrini masaya yatırdığı belirtildi.

İTALYA VE TÜRKİYE

UEFA'nın ortak ev sahipliği için düşündüğü ülkelerden birinin İtalya, diğerinin ise Türkiye olduğu aktarıldı.

UKRAYNA VE POLONYA YAPTI

Daha önce Ukrayna ve Polonya'nın 2012'deki Avrupa Futbol Şampiyonası'na birlikte ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.

Ancak Ukrayna ve Polonya arasındaki coğrafi yakınlığın Türkiye ve İtalya arasında olmadığı vurgulandı. Bu nedenle 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye ve İtalya ortak ev sahipliği fikrinin şu an için sadece üzerinde çalışılan bir düşünce olduğu kaydedildi.

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