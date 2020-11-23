UEFA, Mert Günok'a 'Maça çıkabilir' dedi

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, kaleci Mert Günok'un pozitif çıkan testinin ardından 4 negatif elde ettiklerini ifade etti.



Mert Günok'a kısa süreler içerisinde yapılan 5 koronavirüs testinin 4'ünün negatif çıktığını ifade eden Okan Buruk: "Mert Günok pozitif çıktı ama sonra negatif çıktı. Mert en dikkatli oyuncularımızdan biri, çift maske takar. Mert'te ilk testin pozitif olması şaşırttı ama sonra 4 test negatif çıktı. UEFA oynar izni verdi" dedi.



