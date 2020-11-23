UEFA, Mert Günok'a "Maça çıkabilir" dedi

Başakşehir'in deneyimli kalecisi Mert Günok'a yapılan 5 koronavirüs testinin 4'ü negatif çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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UEFA, Mert Günok'a 'Maça çıkabilir' dedi
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23 Kasım 2020 15:52
Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, kaleci Mert Günok'un pozitif çıkan testinin ardından 4 negatif elde ettiklerini ifade etti.

Mert Günok'a kısa süreler içerisinde yapılan 5 koronavirüs testinin 4'ünün negatif çıktığını ifade eden Okan Buruk: "Mert Günok pozitif çıktı ama sonra negatif çıktı. Mert en dikkatli oyuncularımızdan biri, çift maske takar. Mert'te ilk testin pozitif olması şaşırttı ama sonra 4 test negatif çıktı. UEFA oynar izni verdi" dedi.



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