UEFA, Merih Demiral için İsviçreli müfettişi görevlendirdi! İşte istenen ceza

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya engelini 2-1'lik skorla geçmişti. Bizim Çocuklar'da galibiyet gollerini atan Merih Demiral'ın sevinci UEFA'nın radarına takıldı.UEFA, milli futbolcu Merih Demiral'ın attığı golden sonra yaptığı sevinç nedeniyle soruşturma başlattı.Milliyet'te yer alan habere göre; Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açan UEFA, konuyla ilgili olarak İsviçreli disiplin müfettişini görevlendirdi.İsviçreli müfettişin Merih Demiral için istediği cezanın ayrıntıları belli oldu. İsviçreli müfettişin, Merih Demiral'ın 2 müsabakadan men edilmesi talebinde bulunduğu ortaya çıktı.İsviçreli müfettişin talep ettiği cezadaki savları ve Merih Demiral'ın disipline sevk edilmesiyle ilgili rapor dün Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu'na savunma için 24 saat gibi kısa bir süre verildi.A Milli Futbol Takımı'nın cumartesi günü Hollanda ile maçının bulunması nedeniyle yargı sürecinin hızlandırıldığı ifade edildi. UEFA ayrıca yargılamanın hızlanması için doğrudan, Tahkim Kurulu'nun görevini yapan UEFA İtiraz Kurulu'nu görevlendirdi. Bu kurulun kararı kesin olacak.Alman basını, Merih Demiral ile ilgili ceza kesinleşmeden büyük bir manipülasyona imza attı. Alman basınının yüksek tirajlı gazetesi Bild, Merih Demiral'a 2 maçtan men cezası verildiğini açıkladı.Bild'in bu haberi son dakika olarak servis ettiği anlarda Merih Demiral için verilen savunma süresi henüz dolmamıştı. TFF'den yapılan yalanlamada şu ifadeler kullanılmıştı:"Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır."Milli futbolcu Merih Demiral, Avusturya maçında attığı golden sonra yaptığı sevince dair sorulan soruya cevap vermişti. Basın toplantısında konuşan Merih Demiral şu sözleri dile getirmişti:"Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissetim. Bozkurt aklımda yoktu, taraftardan görünce tepkimiz gecikmedi. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum."