UEFA medya hakları sorumlusu Thomas Schmidt, ESL'in yönetim kuruluna girdi!



Üye olarak kurula katılan Schmidt, ESL'in ligleri ve turnuvaları için yayın ve sponsorluk fırsatları yaratması ve sunması konusunda tavsiyelerde bulunacak.



ESL markasının arkasındaki şirket olan Turtle Entertainment, UEFA'nın medya ayağındaki en önemli isimlerinden birini ESL'in yönetim kuruluna üye olarak dahil etti. Medya hakları konusunda yılların tecrübesi olan Schmidt, sponsorluk ve yayın hakları konusunda ESL'e engin tecrübelerini ve tavsiyelerini aktaracak.



Schmidt, 2002 yılından beri hizmet veren bir ajans olan TEAM Marketing AG'nin TV/medya haklarının direktörüydü. TEAM şirketi, Avrupa futbol maçlarının haklarını satmak için 1991 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yanında kuruldu. Ajansın, Şampiyonlar Ligi'nden bu zamana kadarki toplam gelirinin 37 MİLYAR EURO olduğu tahmin ediliyor. Thomas Schmidt de UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için yayın haklarının satışını denetliyor ve yönetiyordu.



ESL'in operasyon kısmının arkasında yer alan Turtle Entertainment şirketinin de arkasında İsveçli medya kuruluşu Modern Times Group (MTG) yer alıyor. Turtle'ın %82'sine sahip olan MTG aynı zamanda DreamHack organizasyonunun da sahibi.



MTG, yaklaşık 8 yıldır sponsorların ve medya hakları sahiplerinin ihtiyaçlarına göre tasarlanan bir yarışma olan UEFA etkinliklerinde Schmidt'le birlikte çalışmaktaydı.



