UEFA Konferans Ligi yeni kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş hangi torbada ve muhtemel rakipler kimler?

Beşiktaş ve Fenerbahçe Konferans Ligi'nde kura çekimi muhtemel rakipler heyecanı yaşıyor. Kura çekimi hangi kanalda saat kaçta yapılacak, Beşiktaş ve Fenerbahçe hangi torbada kuraya girecek soruları sorulmaya başlandı.Kura çekimi hangi kanalda canlı izlemek için doğru anı bilmek gerekiyor. Ülke puanı açısından büyük önem kazanan yeni kura çekimi saat kaçta ve hangi torbada muhtemel rakipler belli oldu.UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşaması kura çekimi 1 Eylül Cuma günü saat 15:30'da yapılacak.Fenerbahçe, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, FerençvaroşPAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/GlimtBeşiktaş, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana,Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, BallkaniFrankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş, PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana, Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, BallkaniLudogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana, Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, BallkaniFrankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş, PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa