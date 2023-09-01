Haber Tarihi: 01 Eylül 2023 02:40 - Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023 02:40

UEFA Konferans Ligi yeni kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş hangi torbada ve muhtemel rakipler kimler?

UEFA Konferans Ligi yeni kura çekimi heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta hangi kanalda merak edenler haberimize göz atabilir.

UEFA Konferans Ligi yeni kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş hangi torbada ve muhtemel rakipler kimler?
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Beşiktaş ve Fenerbahçe Konferans Ligi'nde kura çekimi muhtemel rakipler heyecanı yaşıyor. Kura çekimi hangi kanalda saat kaçta yapılacak, Beşiktaş ve Fenerbahçe hangi torbada kuraya girecek soruları sorulmaya başlandı.
Kura çekimi hangi kanalda canlı izlemek için doğru anı bilmek gerekiyor. Ülke puanı açısından büyük önem kazanan yeni kura çekimi saat kaçta ve hangi torbada muhtemel rakipler belli oldu.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşaması kura çekimi 1 Eylül Cuma günü saat 15:30'da yapılacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ HANGİ TORBADA?

1. TORBA
Fenerbahçe, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş

2. TORBA
PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt

3. TORBA
Beşiktaş, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana,


4. TORBA
Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş, PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana, Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani

FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana, Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, BallkaniFrankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş, PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa

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