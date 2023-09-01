UEFA Konferans Ligi yeni kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş hangi torbada ve muhtemel rakipler kimler?

Beşiktaş ve Fenerbahçe Konferans Ligi'nde kura çekimi muhtemel rakipler heyecanı yaşıyor. Kura çekimi hangi kanalda saat kaçta yapılacak, Beşiktaş ve Fenerbahçe hangi torbada kuraya girecek soruları sorulmaya başlandı.
Kura çekimi hangi kanalda canlı izlemek için doğru anı bilmek gerekiyor. Ülke puanı açısından büyük önem kazanan yeni kura çekimi saat kaçta ve hangi torbada muhtemel rakipler belli oldu. KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşaması kura çekimi 1 Eylül Cuma günü saat 15:30'da yapılacak. FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ HANGİ TORBADA? 1. TORBA
Fenerbahçe, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş 2. TORBA
PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt 3. TORBA
Beşiktaş, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana,
4. TORBA
Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani BEŞİKTAŞ MUHTEMEL RAKİPLERİ
Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş, PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana, Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ
Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana, Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, BallkaniFrankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş, PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa