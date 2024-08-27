UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşları başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları çarşamba günü ve 29 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

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UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşları başlıyor
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27 Ağustos 2024 11:33
UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları çarşamba günü ve 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının play-off turu ilk maçlarında RAMS Başakşehir, deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile, Trabzonspor ise yine dış sahada İsviçre temsilcisi St. Gallen'le 0-0 berabere kalmıştı.

RAMS Başakşehir, rövanş maçında çarşamba günü saat 19.00'da St. Patrick's Athletic'i konuk ederken, Trabzonspor da evinde 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de St. Gallen ile karşılaşacak.

Rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Çarşamba:

RAMS Başakşehir - St. Patrick's Athletic (İrlanda) (0-0)

Gent (Belçika) - Partizan (Sırbistan) (1-0)

29 Ağustos Perşembe:

Trabzonspor - St. Gallen (İsviçre) (0-0)

Celje (Slovenya) - Pyunik (Ermenistan) (0-1)

Drita (Kosova) - Legia (Polonya) (0-2)

Paksi (Macaristan) - Mlada Boleslav (Çekya) (2-2)

The New Saints (Galler) - Panevezys (Litvanya) (3-0)

Zire (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-6)

Maribor (Slovenya) - Djurgarden (İsveç) (0-1)

Astana (Kazakistan) - Brann (Norveç) (0-2)

Heidenheim (Almanya) - Hacken (İsveç) (2-1)

Kilmarnock (İskoçya) - Kopenhag (Danimarka) (0-2)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Vitoria (Portekiz) (0-3)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - CFR Cluj (Romanya) (0-1)

Santa Coloma (Andorra) - Vikingur Reykjavik (İzlanda) (0-5)

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Rijeka (Hırvatistan) (1-1)

Puskas Akademia (Macaristan) - Fiorentina (İtalya) (3-3)

Real Betis (İspanya) - Kryvbas (Ukrayna) (2-0)

Cercle Brugge (Belçika) - Wisla Krakow (Polonya) (6-1)

HJK (Finlandiya) - Klaksvik (Faroe Adaları) (2-2)

Ruzomberok (Slovakya) - Noah (Ermenistan) (0-3)

Larne (Kuzey İrlanda) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) (1-2)

Panathinaikos (Yunanistan) - Lens (Fransa) (1-2)

Servette (İsviçre) - Chelsea (İngiltere) (0-2)

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