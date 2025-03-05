UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı 6 Mart Perşembe günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; chelseafc.com
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UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor
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05 Mart 2025 09:41
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 6 Mart Perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları yapılacak.

Maçları rövanşları 13 Mart Perşembe günü oynanacak.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.45 Real Betis (İspanya)-Vitoria (Portekiz)

20.45 Panathinaikos (Yunanistan)-Fiorentina (İtalya)

20.45 Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)

20.45 Kopenhag (Danimarka)-Chelsea (İngiltere)

23.00 Jagiellonia (Polonya)-Cercle Brugge (Belçika)

23.00 Celje (Slovenya)-Lugano (İsviçre)

23.00 Borac (Bosna Hersek)-Rapid Wien (Avusturya)

23.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Djurgarden (İsveç)

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