UEFA Konferans Ligi'nde rövanşlar başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
UEFA Konferans Ligi'nde rövanşlar başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ağustos 2023 13:26
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmaları yarın tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 3. eleme turu rövanşları, bugün tek maçla başlayacak. Ligde yarın yapılacak maçların ardından play-off turuna yükselecek 32 takım belli olacak.

Beşiktaş, deplasmanda 3-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Neftçi'yi (Azerbaycan) saat 20.00'de ağırlayacak.

Yukatel Adana Demirspor, evinde 5-1 yendiği Osijek (Hırvatistan) ile TSİ 21.00'de deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin sahasında 3-1 mağlup ettiği Maribor'a (Slovenya) konuk olacağı maç ise TSİ 21.15'te başlayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery