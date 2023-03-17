UEFA Konferans Ligi'nde kuralar çekiliyor

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final ve yarı final kuraları bugün çekilecek.



Kura çekimi bugün TSİ 16:00'da İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekilecek. Kura çekimini TSİ 16:00'da TV8,5 ekranlarından ve Sporx.com üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.



İşte kura çekimine katılacak 8 takım:



ANDERLECHT

AZ ALKMAAR

BASEL

FIORENTINA

GENT

LECH POZNAN

NICE

WEST HAM UNITED



*Aynı ülkenin takımları birbirleriyle eşleşebilecek.



ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL TARİHLERİ



Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 13 Nisan Perşembe günü oynanırken ikinci maçlar ise 20 Nisan'da gerçekleştirilecek.



Yarı final müsabakaları ise 11 Mayıs Perşembe, rövanşları ise 18 Mayıs'ta yapılacak.



FİNAL PRAG'DA



2022/23 Avrupa Konferans Ligi finali 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.



Finali kazanan ekip, kendi yerel liginde Avrupa kupaları bileti alamaması halinde önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.



UEFA Konferans Ligi finali geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenmiş ve finalde Roma, Feyenoord'u 1-0 mağlup ederek kupanın ilk sahibi olmuştu.





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