UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde adını son 8 takım arasına yazdıran ekipler belli oldu.
Kıyasıya rekabetle geçen karşılaşmada Türk temsilcilerimizin takımları tur atlayarak bir üst tura yükseldi.
TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmaların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:
Gent (Belçika) - PAOK (Yunanistan): 1-2 (0-1)
Roma (İtalya) - Vitesse (Hollanda): 1-1 (1-0)
LASK (Avusturya) - Slavia Prag (Çekya): 4-3 (1-4)
Feyenoord (Hollanda) - Partizan (Sırbistan): 3-1 (5-2)
TSİ 20.45'te başlayan karşılaşmaların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:
Basel (İsviçre) - Olimpik Marsilya (Fransa): 1-2 (1-2)
Rennes (Fransa) - Leicester City (İngiltere): 2-1 (0-2)
Kopenhag (Danimarka) - PSV (Hollanda): 0-4 (4-4)
AZ Alkmaar (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-2 (1-2)
UEFA Konferans Ligi son 16 turunu geçerek çeyrek finale kalan son 8 takım şöyle:
PSV Eindhoven
Feyenoord
Leicester City
Marsilya
Bodo/Glimt
Roma
Slavia Prag
PAOK
Kıyasıya rekabetle geçen karşılaşmada Türk temsilcilerimizin takımları tur atlayarak bir üst tura yükseldi.
TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmaların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:
Gent (Belçika) - PAOK (Yunanistan): 1-2 (0-1)
Roma (İtalya) - Vitesse (Hollanda): 1-1 (1-0)
LASK (Avusturya) - Slavia Prag (Çekya): 4-3 (1-4)
Feyenoord (Hollanda) - Partizan (Sırbistan): 3-1 (5-2)
TSİ 20.45'te başlayan karşılaşmaların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:
Basel (İsviçre) - Olimpik Marsilya (Fransa): 1-2 (1-2)
Rennes (Fransa) - Leicester City (İngiltere): 2-1 (0-2)
Kopenhag (Danimarka) - PSV (Hollanda): 0-4 (4-4)
AZ Alkmaar (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-2 (1-2)
UEFA Konferans Ligi son 16 turunu geçerek çeyrek finale kalan son 8 takım şöyle:
PSV Eindhoven
Feyenoord
Leicester City
Marsilya
Bodo/Glimt
Roma
Slavia Prag
PAOK