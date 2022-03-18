UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde adını son 8 takım arasına yazdıran ekipler belli oldu.



Kıyasıya rekabetle geçen karşılaşmada Türk temsilcilerimizin takımları tur atlayarak bir üst tura yükseldi.



TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmaların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:



Gent (Belçika) - PAOK (Yunanistan): 1-2 (0-1)



Roma (İtalya) - Vitesse (Hollanda): 1-1 (1-0)



LASK (Avusturya) - Slavia Prag (Çekya): 4-3 (1-4)



Feyenoord (Hollanda) - Partizan (Sırbistan): 3-1 (5-2)



TSİ 20.45'te başlayan karşılaşmaların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:



Basel (İsviçre) - Olimpik Marsilya (Fransa): 1-2 (1-2)



Rennes (Fransa) - Leicester City (İngiltere): 2-1 (0-2)



Kopenhag (Danimarka) - PSV (Hollanda): 0-4 (4-4)



AZ Alkmaar (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-2 (1-2)



UEFA Konferans Ligi son 16 turunu geçerek çeyrek finale kalan son 8 takım şöyle:



PSV Eindhoven

Feyenoord

Leicester City

Marsilya

Bodo/Glimt

Roma

Slavia Prag

PAOK





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