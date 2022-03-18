UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda oynanan 8 karşılaşmanın ardından çeyrek finalistler belli oldu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; EPA
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UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu
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18 Mart 2022 01:29
UEFA Konferans Ligi'nde adını son 8 takım arasına yazdıran ekipler belli oldu.

Kıyasıya rekabetle geçen karşılaşmada Türk temsilcilerimizin takımları tur atlayarak bir üst tura yükseldi.

TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmaların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

Gent (Belçika) - PAOK (Yunanistan): 1-2 (0-1)

Roma (İtalya) - Vitesse (Hollanda): 1-1 (1-0)

LASK (Avusturya) - Slavia Prag (Çekya): 4-3 (1-4)

Feyenoord (Hollanda) - Partizan (Sırbistan): 3-1 (5-2)

TSİ 20.45'te başlayan karşılaşmaların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

Basel (İsviçre) - Olimpik Marsilya (Fransa): 1-2 (1-2)

Rennes (Fransa) - Leicester City (İngiltere): 2-1 (0-2)

Kopenhag (Danimarka) - PSV (Hollanda): 0-4 (4-4)

AZ Alkmaar (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-2 (1-2)

UEFA Konferans Ligi son 16 turunu geçerek çeyrek finale kalan son 8 takım şöyle:

PSV Eindhoven
Feyenoord
Leicester City
Marsilya
Bodo/Glimt
Roma
Slavia Prag
PAOK

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