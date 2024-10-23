UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta
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23 Ekim 2024 13:45
UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları perşembe günü oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir deplasmanda Slovenya'nın Celje takımıyla karşı karşıya gelecek. Celje Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 19.45'te başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

17.30 Vikingur-Cercle Brugge

19.45 Gent-Molde

19.45 Djurgarden-Vitoria Guimaraes

19.45 APOEL-Borac Banja Luka

19.45 Rapid Wien-Noah

19.45 Hearts-Omonoia

19.45 St. Gallen-Fiorentina

19.45 Panathinaikos-Chelsea

19.45 Jagiellonia Bialystok-Petrocub

19.45 Celje-RAMS Başakşehir

19.45 Larne-Shamrock Rovers

22.00 Real Betis-Kopenhag

22.00 Helsinki-Dinamo Minsk

22.00 Olimpija Ljubljana-LASK Linz

22.00 The New Saints-Astana

22.00 Mlada Boleslav-Lugano

22.00 TSC-Legia Varşova

22.00 Pafos-Heidenheim 

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