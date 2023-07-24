UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakiplerinin belli olduğu UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. tur kuraları çekildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Sporx.com
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UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi
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24 Temmuz 2023 14:58
Son güncelleme 24 Temmuz 2023 15:28
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 2. eleme turunda rakiplerini elemeleri durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacakları muhtemel rakipler belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Tirana'yı elemesi durumunda; 3. eleme turunda Zeljeznicar / Neftçi Bakü galibi ile karşılaşacak. 

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Zimbru'yu elemesi durumunda 3. eleme turundaki rakibi Differdange / Maribor galibi olacak.

Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Cluj'u elemesi durumunda 3. eleme turundaki rakibi Osijek / ZTE galibi olacak.

İşte eşleşmeler;

Beşiktaş/Tirana - Zeljeznicar-Neftçi Bakü
Fenerbahçe/Zimbru - Differdange / Maribor
Adana Demirspor/Cluj - NK Osijek / ZTE

MAÇ TAKVİMİ

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları 26-27 Temmuz, 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turlarında ise 10 Ağustos'ta ilk maç, 17 Ağustos'ta rövanş heyecanları olacak.

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