UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçları özetleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları oynandı ve yarı finale yükselen takımlar belli oldu. İşte karşılaşmaların özet görüntüleri...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçları özetleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Nisan 2023 01:13
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları oynandı ve yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Anderlecht'e deplasmanda 2-0 kaybeden AZ Alkmaar, Hollanda'da maçı 2-0 önde tamamladı ve penaltılar sonucunda adını yarı finale yazdırdı. Lech Poznan'ı deplasmanda 4-1 yenen Fiorentina, İtalya'da 32 kaybetmesine rağmen turladı.

Genk ile deplasmanda 1-1 berabere kalan West Ham United, İngiltere'de 4-1 kazandı ve yarı finale yükselen bir diğer takım oldu. Nice ile ilk maç 2-2 berabere kalan Basel, Fransa'da 2-1'lik skorla yarı finale yükseldi.

İŞTE MAÇLARIN ÖZETLERİ

NICE 1-2 BASEL 



FIORENTINA 2-3 LECH POZNAN

 

AZ ALKMAAR 2-0 ANDERLECHT



WEST HAM 4-1 GENT

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery