UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları oynandı ve yarı finale yükselen takımlar belli oldu.



Anderlecht'e deplasmanda 2-0 kaybeden AZ Alkmaar, Hollanda'da maçı 2-0 önde tamamladı ve penaltılar sonucunda adını yarı finale yazdırdı. Lech Poznan'ı deplasmanda 4-1 yenen Fiorentina, İtalya'da 32 kaybetmesine rağmen turladı.



Genk ile deplasmanda 1-1 berabere kalan West Ham United, İngiltere'de 4-1 kazandı ve yarı finale yükselen bir diğer takım oldu. Nice ile ilk maç 2-2 berabere kalan Basel, Fransa'da 2-1'lik skorla yarı finale yükseldi.



İŞTE MAÇLARIN ÖZETLERİ



NICE 1-2 BASEL







FIORENTINA 2-3 LECH POZNAN







AZ ALKMAAR 2-0 ANDERLECHT







WEST HAM 4-1 GENT



