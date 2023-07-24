UEFA Konferans Ligi başlıyor

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçları başlıyor. Çarşamba günü Fenerbahçe-Zimbru, perşembe günü ise CFR Cluj-Adana Demirspor ve Beşiktaş-Tiran karşılaşmaları oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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UEFA Konferans Ligi başlıyor
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24 Temmuz 2023 12:55
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turunda 106 takım mücadele edecek.

Fenerbahçe, 26 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de Moldova ekibi Zimbru'yu konuk edecek.

Adana Demirspor ve Beşiktaş ise 27 Temmuz Perşembe günü sahaya çıkacak. Adana Demirspor, TSİ 20.30'da Romanya'nın CFR Cluj takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş da 21.00'de Arnavutluk temsilcisi Tiran'ı ağırlayacak.

Tur atlayan kulüpler, 1-3 Ağustos tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.

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