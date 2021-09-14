UEFA Konferans Ligi başladı, Feyenoord takıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin rganizasyonun grup aşaması, iki maçla başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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UEFA Konferans Ligi başladı, Feyenoord takıldı
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14 Eylül 2021 20:02
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup aşaması, oynanan iki karşılaşmayla başladı.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ilk haftasında Maccabi Tel Aviv-Alashkert ve Maccabi Haifa-Feyenoord maçları yapıldı.

A Grubu'nda İsrail takımı Maccabi Tel Aviv, sahasında Ermenistan'ın Alashkert takımını 4-1 yendi.

Bir diğer İsrail ekibi Maccabi Haifa'nın evinde Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaştığı E Grubu mücadelesi ise 0-0 beraberlikle sona erdi.


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