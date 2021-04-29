UEFA: "İstanbul'daki final kısmi seyircili!"

UEFA, Türkiye'de uygulanacak olan geçici tam kapanma kararının Şampiyonlar Ligi finalini etkilemeyeceğini ve finalin kısmi seyircili oynanacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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UEFA: 'İstanbul'daki final kısmi seyircili!'
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29 Nisan 2021 12:55
UEFA, İstanbul'da oynanacak 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili oynanacağını açıkladı.

Sky Sports'un yayınladığı UEFA açıklamasında, Türkiye genelinde uygulanacak olan geçici tam kapanma kararının Şampiyonlar Ligi final programında değişiklik yapmayacağını duyurdu.

UEFA yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta İstanbul'da sınırlı sayıda seyirciyle gerçekleşecek ve 17 Mayıs'a kadar yürürlükte olan geçici kapanmanın maç üzerinde herhangi bir etkisi olmayacak" duyurusunu yaptı.

2021 Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs 2021 Cumartesi akşamı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

 

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