UEFA İspanya'ya ne ceza verecek?

Madrid'deki kutlamalar sırasında "Cebelitarık İspanya'dır" tezahüratları yapıldı. Madrid Belediye Başkanı da futbolcularla birlikte buna eşlik etti. Merih Demiral'a bozkurt selamından ceza veren UEFA'nın kararı merak konusu.

, Fotoğraf; Imago
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UEFA İspanya'ya ne ceza verecek?
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17 Temmuz 2024 08:55
İspanya, dördüncü Avrupa şampiyonluğu zaferini coşkulu bir şekilde kutladı. Ancak kutlamalarda İspanyol oyuncular defalarca, "Cebelitarık İspanya'dır" sloganları attı.

İber Yarımadası'nın güney ucunda yer alan yaklaşık 33 bin nüfuslu bu küçük ülkeye yönelik ırkçı ve yayılmacı tezahüratlar tepkiyle karşılandı. Cebelitarık Futbol Federasyonu, İspanyol futbolcuların Madrid'deki kutlamaları sırasında 'kışkırtıcı ve aşağılayıcı' olarak nitelendirdiği bu tezahüratlar nedeniyle UEFA'ya resmi şikayette bulunacağını duyurdu. İngiltere Federasyonu da bu şikayeti destekleme kararı aldı.

TOPRAKLARIMIZI GASP ETME FİKRİ

Cebelitarık Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "Futbolda bu tür davranışlara yer yoktur" ifadesini kullandı. Madrid Belediye Başkanı Martinez-Almeida'nın da sporcularla birlikte aynı tezahüratta bulunduğu hatırlatıldı. Cebelitarık hükümeti de, "Kutlama yaparken, Cebelitarık topraklarını gasp etme fikrini desteklemek üzücü, sporun siyasi bir ideolojiyi desteklemek için kullanılmaması gerekir" değerlendirmesini yaptı.

Merih Demiral'a, Avusturya maçındaki bozkurt selamından 2 maç men cezası veren UEFA'nın, İspanyol oyunculara ve federasyonuna ne gibi yaptırımlarda bulunacağı merak konusu.

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