UEFA heyecanı Tuttur.com'da

Tuttur Sosyal Bahis bölümünde UEFA Avrupa Ligi maçlarından oluşan yüksek oranlı popüler kuponlara büyük ilgi var.

Haber; Sporx.com
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UEFA heyecanı Tuttur.com'da
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15 Nisan 2021 17:20
UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu çeyrek final rövanş karşılaşmaları oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek finali, 4 rövanş maçıyla tamamlanacak ve yarı finale kalan takımlar belli olacak. UEFA Avrupa Ligi maçlarından oluşan popüler kuponlar Tuttur'da hemen oynanabiliyor. Tıkla oyna...

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI
Manchester United - Granada (2-0)
Slavia Prag - Arsenal (1-1)
Roma - Ajax (2-1)
Villarreal - Dinamo Zagreb (1-0)


UEFA AVRUPA LİGİ POPÜLER KUPONLARI TUTTUR'DA, TIKLAYIN...





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