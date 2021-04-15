UEFA heyecanı Tuttur.com'da

UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu çeyrek final rövanş karşılaşmaları oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek finali, 4 rövanş maçıyla tamamlanacak ve yarı finale kalan takımlar belli olacak. UEFA Avrupa Ligi maçlarından oluşan popüler kuponlar Tuttur'da hemen oynanabiliyor. Tıkla oyna...
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI
Manchester United - Granada (2-0)
Slavia Prag - Arsenal (1-1)
Roma - Ajax (2-1)
Villarreal - Dinamo Zagreb (1-0)
UEFA AVRUPA LİGİ POPÜLER KUPONLARI TUTTUR'DA, TIKLAYIN...
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UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI
Manchester United - Granada (2-0)
Slavia Prag - Arsenal (1-1)
Roma - Ajax (2-1)
Villarreal - Dinamo Zagreb (1-0)
UEFA AVRUPA LİGİ POPÜLER KUPONLARI TUTTUR'DA, TIKLAYIN...
TUTTUR'DA POPÜLER BAHİSLER