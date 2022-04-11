UEFA hakem Neslihan Muratdağı'na görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'na Kadınlar Dünya Kupası'nda görev verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA hakem Neslihan Muratdağı'na görev
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11 Nisan 2022 16:15
UEFA, FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'nı UEFA Kadınlar Dünya Kupası elemelerinde görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Muratdağı, Litvanya ile Moldova takımları arasında yarın oynanacak UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri G Grubu müsabakasını yönetecek.

Litvanya'nın Vilnius şehrindeki LFF Stadyumu'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada Neslihan Muratdağı'nın yardımcılıklarını Deybet Gök ve Mürvet Yavuztürk yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Melis Özçiğdem olacak.

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