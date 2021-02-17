UEFA Gençlik Ligi'nde sezona Kovid-19 engeli

UEFA Gençlik Ligi'nde 2020-2021 sezonuna Kovid-19 engeli geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
UEFA Gençlik Ligi'nde sezona Kovid-19 engeli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2021 21:17
UEFA Gençlik Ligi'nde 2020-2021 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, salgının gidişatı göz önünde bulundurularak futbolcuların sağlığını koruma amacıyla Gençlik Ligi'nde 2020-2021 sezonunun iptal edildiği duyuruldu.

İki kulübün ligden çekildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, seyahat kısıtlamalarının karşılaşmaların organize edilmesinde zorluklara sebep olduğu belirtildi.

Daha önce salgın sebebiyle ligin formatı ve başlangıç tarihi değiştirilmişti. Türkiye'den Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in dahil olduğu ligin grup aşaması yerine doğrudan eleme usulüyle oynanacağı ve 2 Mart'ta başlayacağı açıklanmıştı.

Günde 1345$ kazanmanın sırrını yatırım uzmanlarından öğrenin! Günün en çok kazandıran hisse senedi! Tıklayın!
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için