UEFA, Galatasaray kararını ne zaman açıklayacak?

UEFA'nın bir süredir devam ettiği yeniden inceleme sonucunu kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

05 Temmuz 2018 10:01
UEFA, Galatasaray kararını ne zaman açıklayacak?
Galatasaray'a mali soruşturmada UEFA'dan ceza gelmemiş ancak durumu yeniden incelemeye alınmıştı.
UEFA'nın bir süredir devam ettiği yeniden inceleme sonucunu 6 Temmuz Cuma açıklaması bekleniyor. Resmi sitesinden duyuracak.

BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

"Olumsuz bir duruma yüzde bir bile ihtimal vermiyorum. Aksi bir kararda UEFA ayağına değil, beynine kurşun sıkıyor demektir. Galatasaray'a 12 Haziran'da Şampiyonlar Ligi katılım belgesi vereceksin, sözleşme imzalayacaksın, sonra kararını değiştireceksin. Bu UEFA'nın intiharı demektir. İlk kararından dönerse artık UEFA'ya kimse inanmaz, güveni kalmaz. UEFA kapısına kilit vursun o zaman.

İlk toplantımızda en yetkili isimler bize 'Kesin ceza alacaksınız' dediler. Sonrasında ise sunduğumuz dosyalarla gerçekleri gördüler. Biz 5 ayda 550 milyon lira ödeme yapmışız. Bunu UEFA'ya kanıtladık. 8-10 defa görüştük. Denetleme üstüne denetleme yaptılar. Her ay denetliyorlar, 6 ayda bir de raporluyorlar. Bize verilen cezanın nedeni de 5 milyon Euro zarar etmemiz gerekirken tam 147 milyon Euro zarar etmiş olmamız. Yeniden incelemeye alınmasının nedeni olsa olsa maddi bir hatadır. Aksi duruma yüzde bir ihtimal vermiyorum. O da benim hatam değil. Görülmekte olan bir dava da değil. Orası da Yargıtay değil. Biz borsaya kote bir şirketiz. Sen UEFA da olsan Galatasaray ile böyle oyun oynayamazsın. Ağır tazminat davaları açarız."

CAS HAKEMİ TÜRKER ARSLAN'IN YORUMU

"Daha önce bu şekilde verilmiş bir karar da yok. Uygulamada bir hata yok ki daha yeni imzalanmış bir sözleşme yeniden gözden geçirilsin. Varılan mutabakata aykırı bir hareket içinde olursun o zaman, 'Yanlış yapıyorsun' denilebilir. Ne böyle bir transfer hareketi ne de başka bir olumsuz durum söz konusu. Görünen o ki Milan itiraz etmiş ve buradan yola çıkılmış. Yüzde 90 böyle.

Üstelik Galatasaray'a resmi tebligat yapılmadı mı? Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir diye yazı geldi. İtalyanların lobisi kuvvetlidir. Bu anlaşılmaz karar ile Galatasaray'ın elini ayağını bağladılar. Transfer, sponsorluk anlaşmaları, kombineler vs.. Hepsi şimdi gereksiz şekilde etkilenecektir. Bir men cezası kesinlikle mümkün değildir. Davet tebligatı yapıldı. Bu iş çocuk oyuncağı değil ki... Karşınızda da Langaspor yok!" yorumunu yaptı.

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