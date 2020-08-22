UEFA finalinde eski Fenerbahçe ve Galatasaraylı

UEFA Avrupa Ligi finalinde Türkiye'den tanıdık yüzler dikkatlerden kaçmadı.Devre arasında Fenerbahçe ile olan sözleşmesini fesh edip Inter'e giden Victor Moses karşılaşmanın 78. dakikasında oyuna dahil oldu. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Sevilla'ya gönderdiği Fernando ise şampiyon Sevilla formasıyla 90 dakika sahada kaldı.Özellikle Brezilyalı Fernando, Sevilla formasıyla bu sezon takımının orta sahadaki en başarılı olan isimlerinin başında geldi.