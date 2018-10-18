  •  
    Emre Mor'a bir darbe! "Messi derken 3 oldu"
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"
  •  
    F.Bahçe'de flaş sözler! "HEPİMİZ DE YANARIZ"
  •  
    Yabancı sınırlaması ve Schalke maçı için iddia
  •  
    Terim'den Devler Ligi için BÜYÜK bir sürpriz!

UEFA elit hakemlerin VAR eğitimleri Riva'da yapılacak

UEFA elit hakemlerin, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi eğitimleri Riva'da yapılacak, hakemler 4 gün boyunca VAR eğitimlerinden geçirilek.

Kaynak: AA
UEFA elit hakemlerin VAR eğitimleri Riva'da yapılacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2018 15:35
UEFA elit hakemlerin, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi eğitimleri Riva'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dünyanın en önemli VAR merkezinin de içinde bulunduğu TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri, 20-23 Kasım 2018 tarihlerindeki UEFA Elit Hakemlerin Video Yardımcı Hakem Eğitimi çalışmalarına ev sahipliği yapacak." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, TFF VAR Merkezi'nde, UEFA'nın elit hakemlerinin 4 gün boyunca VAR eğitimlerinden geçirileceği belirtildi. UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti ve UEFA Hakem Kurulu üyelerinin de katılacağı seminerde yer alacak üst düzey hakemlerin, saha ve salon çalışmalarını da Riva'da gerçekleştireceği aktarıldı.

Video Yardımcı Hakem Sisteminin, 2019-2020 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2020-2021 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde kullanılmaya başlanacağı hatırlatılarak, Beşiktaş Vodafone Park'taki 2019 UEFA Süper Kupa müsabakasının, UEFA'nın ilk VAR uygulamasına sahne olacağı vurgulandı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğini yapacağı 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin de VAR sistemi ile oynanacağı aktarıldı.

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ile 2021 UEFA Uluslar Ligi final müsabakalarında da VAR Sistemi'nin kullanacağını açıklamıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için