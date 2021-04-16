UEFA deplasman kuralı kararında değişikliğe hazırlanıyor

Avrupa'da futbolun patronu UEFA, uzun yıllardır maçlardaki skor eşitliğini bozmak için kullandığı deplasman golü kuralında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.



Daily Telegraph'ın haberine göre UEFA'nın deplasmanda atılan golün avantajlı sayıldığı kuralı yürütme kurullarınca oylama kararı aldığını bildirdi. Buna göre önümüzdeki sezondan itibare geçerli olabilecek kuralda değişiklik olursa deplasmanda atılacak golün avantaj hükmü ortadan kalkacak.



Deplasman golü kuralında bilindiği gibi çift maçlı eleminasyon sisteminde iki maçın skoru eğer eşitse, deplasmanda daha fazla gol atan takım turu geçme şansını elde ediyordu.



1965 yılından bu yana UEFA'nın çift maçlı eleminasyon sistemi uyguladığı maçlarda kullanılan kuralın değişmesi için özellikle İngiliz ekiplerinin ısrarcı olduğu ifade ediliyor.



