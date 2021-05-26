UEFA, deplasman golü kuralını kaldırıyor

UEFA, son dönemde tartışmaya açılan deplasman golü kuralını kaldırmak yolunda toplantı yapacak.

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UEFA, deplasman golü kuralını kaldırıyor
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26 Mayıs 2021 20:30
Avrupa'da futbolun patronu UEFA, uzun yıllardır maçlardaki skor eşitliğini bozmak için kullandığı deplasman golü kuralında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

UEFA yetkililerinin 28 Mayıs Cuma günü toplantıda bu konuyu görüşeceği ve oylama sonucunda önümüzdeki sezondan itibaren deplasmanda atılacak golün avantaj hükmünün tamamen kalkabileceği kaydedildi.

Deplasman golü kuralında bilindiği gibi çift maçlı eleminasyon sisteminde iki maçın skoru eğer eşitse, deplasmanda daha fazla gol atan takım turu geçme şansını elde ediyordu.

1965 yılından bu yana UEFA'nın çift maçlı eleminasyon sistemi uyguladığı maçlarda kullanılan kuralın değişmesi için özellikle İngiliz ekiplerinin ısrarcı olduğu ifade ediliyor.

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