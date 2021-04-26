UEFA'dan Zlatan'a bahis soruşturması

UEFA, Malta merkezli bir bahis şirketinde ortaklığı bulunan Zlatan Ibrahimovic hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.



UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki oyuncunun bahis şirketleriyle finansal çıkarlar doğrultusunda anlaşma yaptığı iddiasıyla hakkında disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.



UEFA talimatlarına göre, soruşturmanın sonunda Zlatan Ibrahimovic'e 100 bin euroya kadar para cezasıyla 3 yıl futboldan men cezası verilebilir.



Milan ile sezon sonu bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzatan Ibrahimovic, yaklaşık 5 yıllık aranın ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yeniden İsveç Milli Takımı formasını giymişti.



Ibrahimovic, bu sezon Milan formasıyla 17 lig maçında 15 kez ağları sarstı.



