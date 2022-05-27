UEFA'dan Ukrayna - Belarus kararı!

UEFA İcra Komitesi, yapılan toplantının ardından aldığı kararları açıkladı.



Yapılan duyuruda, bir sonraki açıklamaya kadar Ukrayna ve Belarus takımlarının hiçbir organizasyonda eşleşmesine izin verilmeyeceği belirtildi.



UEFA, Belarus'un, Rusya'ya Ukrayna işgalinde yardım ettiği gerekçesiyle daha önce Belarus takımlarının maçlarını Avrupa'da tarafsız sahada oynayacağını açıklamıştı.





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