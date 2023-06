UEFA'dan Türkiye'ye geçer not

Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Şampiyonlar Ligi finali için UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'nun organizasyonuna geçer not verdi. Akşam'a konuşan TFF yetkilileri şu bilgileri verdi: "UEFA, geçtiğimiz sene Paris'teki olaylı organizasyon sonrası tedirgindi. Ama İstanbul'daki harika final sonrası rahat bir nefes aldılar."



"Günler öncesinden başlayan festival, final öncesi yapılan tören ve güvenlik önlemleri geçer not aldı. Mükemmel final sonrası Türkiye, 2028 ve 2032 yıllarındaki Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği için kritik bir adım attı. UEFA, 2028 ve 2032 tarihlerindeki Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak ülkeleri, bu yılın ekim ayında açıklayacak."



200 MİLYON DÖVİZ GİRDİ



UEFA Başkanı Aleksander Ceferin final öncesi yaptığı açıklamada Türkiye'nin Uluslararası spor organizasyonlarında çok deneyimli ve başarılı ülke olduğunu vurgu yapmıştı. City'nin kazandığı finali tribünde 72 bin taraftar, 200'den fazla ülkede yaklaşık 400 milyon kişi, ekranları başından büyük bir heyecanla takip etti. Final nedeniyle ülkemize 200 milyon dolar döviz girişi oldu. Ayrıca son üç finalde yapılan araştırmalar taraftarların % 47'sinin gittikleri ülkelerde finalin olduğu şehir dışında başka şehirleri de ziyaret ederek % 23 oranında ülke ekonomisine ek bir katkı sağlanmış oldu.



6 YIL SONRA



İstanbul'daki final İtalya'da izlenme rekorları kırdı. İtalya'da 8 milyon 869 kişi televizyon ekranlarından maçı takip etti. Böylece son 6 yılın rekoru kırılmış oldu. 2017 yılında Juventus ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmayı ise 13 milyon kişi izlemişti.



CEFERİN'DEN TEŞEKKÜR



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Şampiyonlar Ligi finali ülkemizin marka değerine doğrudan katkısı olan bir organizasyon oldu. Final maçına ev sahipliği yapmış olmamız 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığımız için turnusol kağıdı oldu. UEFA Başkanı Ceferin, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ev sahipliği ve başarılı organizasyonumuz için teşekkür etti" dedi.



BABASI BULUNDU



Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi kupası sevinci kursağında kaldı! İngiliz takımının antrenörü Enzo Maresca'nın babasının maçtan sonra İstanbul'da kaybolduğu ancak gece boyu yapılan aramalar sonuncuda bulunduğu öğrenildi.



HAVACILIK REKORU KIRILDI



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı'nın 1.594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Her iki takımın taraftarları da Şampiyonlar Ligi final maçı sebebiyle dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul'a geldi. Tarifeli-tarifesiz uçakların yanında çok sayıda özel jet İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıdı" ifadeleri kullanıldı.



TAKSİM'DE KUTLANDI



Finalin bitiş düdüğüyle birlikte Taksim'de toplanan City taraftarları şampiyonluğu doyasıya kutladı. Manchester City taraftarları Taksim'de kurulan Şampiyonlar Ligi kupası maketinin önünde, ellerinde bayrak ve meşalelerle coşku dolu anlar yaşadı. Benzer görüntüler İngiltere'de de yaşandı.





