UEFA'dan Türkiye kararı

UEFA'nın bu haftaki maçlarında Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için saygı duruşunda bulunulacak. Ayrıca panolarda, "Sizinleyiz" mesajı gösterilecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Türkiye kararı
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13 Şubat 2023 17:51
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından UEFA da yeni bir karar aldı.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bu hafta oynanacak maçlarda Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Ayrıca karşılaşmalarda panolarda, Türkçe ve Arapça olarak "Sizinleyiz" mesajı gösterilecek.

Futbolcular ve hakemler ise isteğe bağlı olarak kollarına siyah bant takabilecek.

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