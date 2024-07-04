UEFA'dan Türkiye için skandal hareket

UEFA resmi sitesinin Fransızca versiyonunda çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya yer aldı. Bu hatadan birkaç saat içinde dönüldü.

UEFA'dan Türkiye için skandal hareket
UEFA resmi sitesinin Fransızca versiyonunda skandal bir gelişme yaşandı.

UEFA'nın Fransızca versiyonu olan sitesinde çeyrek final maçlarının yer aldığı bölümde Türkiye'ye yer verilmedi.

Rakibimiz Hollanda'nın Cumartesi günü çeyrek finalde maç yapacağı takım olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi.

Bu gelişme, Türk futbolseverler tarafından yoğun eleştiriyle karşılandı.

UEFA, hatanın anlaşılmasından saatler sonra görseli değiştirdi.

İŞTE O GÖRÜNTÜ:



DÜZELTİLMİŞ GÖRÜNTÜ:




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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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