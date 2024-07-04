UEFA'dan Türkiye için skandal hareket

UEFA resmi sitesinin Fransızca versiyonunda skandal bir gelişme yaşandı.UEFA'nın Fransızca versiyonu olan sitesinde çeyrek final maçlarının yer aldığı bölümde Türkiye'ye yer verilmedi.Rakibimiz Hollanda'nın Cumartesi günü çeyrek finalde maç yapacağı takım olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi.Bu gelişme, Türk futbolseverler tarafından yoğun eleştiriyle karşılandı.UEFA, hatanın anlaşılmasından saatler sonra görseli değiştirdi.