UEFA'dan Türk kulüplerine EURO 2020 ödemesi!

Avrupa Futbol Şampiyonası'na bünyesindeki oyuncuları göndererek turnuvanın sorunsuz düzenlenmesine katkıda bulunan kulüplere para ödemesi yapıldı.



UEFA tarafından açıklanan rakamlara göre İngiltere'nin Chelsea kulübü en çok ödeme yapılan kulüp olarak ilk sırada yer aldı. Londra ekibine 5.55 milyon euro'luk bir ödeme gerçekleştirildi.



EURO 2020 sürecine katkıda bulunan Türkiye'deki kulüplere ödenen miktarlar da UEFA tarafından açıklandı. Buna göre Türk kulüpleri içerisinde en çok meblağ Fenerbahçe'ye ödendi.



830 bin euro ödendi



Sarı-lacivertlilerin payı 830.220 euro olarak gerçekleşti. Beşiktaş 659.679 euro ile ikinci sırayı alırken, Galatasaray'ın hak ettiği bedel, 515.393 olarak belirlendi.



UEFA tarafından kulüplere ödenen paralar euro cinsinden şöyle oluştu:



Akhisarspor 41.131.96

Alanyaspor 54.991.95

Altay 7.490.70

Antalyaspor 205.959.49

Beşiktaş 659.679.31

Bursaspor 27.932.60

Erzurumspor 56.392.22

Rizespor 130.414.31

Elazığspor 7.382.76

Fenerbahçe 830.220.55

Galatasaray 515.393.74

Gaziantep 27.472.58

Gençlerbirliği 190.061.57

Göztepe 56.749.14

Hatayspor 3.734.43

İstanbul Başakşehir 550.849.19

Kasımpaşa 236.355.17

Kayserispor 200.737.48

Konyaspor 125.800.34

Menemen Bld 7.931.33

MKE Ankaragücü 43.099.96

Sivasspor 15.961.48

Trabzonspor 416.407.71

Yeni Malatya 7.236.77





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