UEFA'dan Türk hakeme Şampiyonlar Ligi maçı

UEFA Türk hakem Abdulkadir Bitigen'e görev verildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Türk hakeme Şampiyonlar Ligi maçı
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18 Temmuz 2023 14:34
FIFA kokartlı Türk hakem Abdulkadir Bitigen, Lüksemburg'un Swift Hesper ile Slovakya'nın Slovan Bratislava takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ikinci müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Neslihan Muratdağı ise AVAR olarak görev yapacak.

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