UEFA'dan Srebrenitsa anmasına yasak!

UEFA, soykırım kurbanlarını anan Srebrenista çiçeğini yasakladı.



FK Sarajevo, Srebrenitsa'daki soykırım kurbanlarının anısına formalarında "Srebrenitsa Çiçeği" ile UEFA Avrupa Konferans Ligi maçına çıkmak istedi.



Sarajevo'nun forması, Bosna Hersek Futbol Federasyonu tarafından kabul edildi ve örnek formalar üç gün önce ve Kazakistan'a hareketten önce basıldı. Ancak UEFA, Bosna Hersek'e yönelik saldırılar sırasında Srebrenitsa'da yaşanan acıları simgeleyen bu sembolün kapatılmasını ve oyuncuların siyah kurdele kullanmasını istedi.



FK Sarajevo'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Srebrenitsa'daki soykırım kurbanlarının anısına Aktobe'ye karşı Konferans Ligi maçına formamızda "Srebrenitsa Çiçeği" sembolünü sergilemeyi planlamıştık.



UEFA kurallarına uygun olarak, formanın görünümü, böyle bir formayı resmi olarak UEFA'ya sunan Bosna Hersek Futbol Federasyonu tarafından kabul edildi. Haziran ayında UEFA'ya bu formayı kullanmamıza izin vermesi için özel bir talepte bulunduk. Maçtan üç gün önce UEFA'dan talebimize resmi bir yanıt geldi ve formaya bu sembolü eklemek için iznimiz olmadığı ve oyuncuların siyah kolluk kullanabileceği belirtildi. Formalar o anda zaten hazırlanmış olduğundan, kulüp UEFA'yı bilgilendirdi ve UEFA basılı sembolün "kapatılmasını" istedi.



FK Sarajevo, maçın formada bu amblemle oynanması kararının, insan haklarının desteklenmesi ve suç kurbanlarına saygı gösterilmesi gibi daha geniş hedeflerle uyumlu olduğunu düşünmektedir. Srebrenitsa çiçeği insanlık, saygı ve soykırım kurbanlarının kolektif hatırası ilkelerini temsil etmektedir. Takımımızın bu amblemi taşımasına izin verilmesi, soykırım kurbanlarıyla dayanışmanın bir göstergesi ve bu tür trajedilerin asla unutulmaması ve tekrarlanmaması gerektiğine dair bir mesaj olacaktır."









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU