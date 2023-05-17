UEFA'dan skandal Real Madrid hatası!

UEFA, Manchester City - Real Madrid maçı öncesi skandal bir hataya imza attı. İstanbul'daki final için paylaşım yapan UEFA, maç oynanmadan Inter'in rakibini Real Madrid olarak gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan skandal Real Madrid hatası!
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17 Mayıs 2023 20:37
Son güncelleme 17 Mayıs 2023 20:39
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için geri sayıma geçilirken, UEFA skandal bir hataya imza attı.

Final için sosyal medya hesabından paylaşım yapan UEFA, Manchester City - Real Madrid maçı öncesi Real Madrid'i Inter'in rakibi olarak gösterdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Real Madrid ve Inter logoları ile birlikte, "Finalistler belli oldu ve sahne hazır. İstanbul'a gitmek için 5 soruyu doğru yanıtlayın" ifadelerini kullandı.

UEFA'nın bu paylaşımı büyük tepki çekti. Ardından yapılan paylaşım kısa süre içerisinde silindi.



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