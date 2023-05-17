UEFA'dan skandal Real Madrid hatası!

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için geri sayıma geçilirken, UEFA skandal bir hataya imza attı.
Final için sosyal medya hesabından paylaşım yapan UEFA, Manchester City - Real Madrid maçı öncesi Real Madrid'i Inter'in rakibi olarak gösterdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Real Madrid ve Inter logoları ile birlikte, "Finalistler belli oldu ve sahne hazır. İstanbul'a gitmek için 5 soruyu doğru yanıtlayın" ifadelerini kullandı.
UEFA'nın bu paylaşımı büyük tepki çekti. Ardından yapılan paylaşım kısa süre içerisinde silindi.
Final için sosyal medya hesabından paylaşım yapan UEFA, Manchester City - Real Madrid maçı öncesi Real Madrid'i Inter'in rakibi olarak gösterdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Real Madrid ve Inter logoları ile birlikte, "Finalistler belli oldu ve sahne hazır. İstanbul'a gitmek için 5 soruyu doğru yanıtlayın" ifadelerini kullandı.
UEFA'nın bu paylaşımı büyük tepki çekti. Ardından yapılan paylaşım kısa süre içerisinde silindi.