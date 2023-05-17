UEFA'dan skandal Real Madrid hatası!

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için geri sayıma geçilirken, UEFA skandal bir hataya imza attı.Final için sosyal medya hesabından paylaşım yapan UEFA, Manchester City - Real Madrid maçı öncesi Real Madrid'i Inter'in rakibi olarak gösterdi.UEFA'dan yapılan açıklamada, Real Madrid ve Inter logoları ile birlikte,ifadelerini kullandı.UEFA'nın bu paylaşımı büyük tepki çekti. Ardından yapılan paylaşım kısa süre içerisinde silindi.