UEFA'dan Sabri Çelik'e görev

Sabri Çelik, Makedonya'nın Shkupi ile Portekiz'in Santa Clara takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu maçında görev yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Sabri Çelik'e görev
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20 Temmuz 2021 16:07
UEFA Gözlemcisi Sabri Çelik, Makedonya'nın Shkupi ile Portekiz'in Santa Clara takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu maçında görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Çelik, 22 Temmuz Perşembe günü oynanacak maçta hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Karşılaşma, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Todor Proeski Stadyumu'nda oynanacak.

 

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