UEFA'dan Sabri Çelik'e görev

UEFA, gözlemci Sabri Çelik'i 4 Haziran Cuma günkü Kazakistan-Belçika maçında görevlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Sabri Çelik'e görev
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03 Haziran 2021 15:31
UEFA gözlemcisi Sabri Çelik'e 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda 4 Haziran Cuma günü Kazakistan ile Belçika arasında oynanacak maçta görev erdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çelik, Kazakistan'ın Aktöbe şehrindeki Aktöbe Ortalyk Stadyumu'nda TSİ 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

 

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