UEFA'dan Sabri Çelik'e görev

UEFA gözlemcisi Sabri Çelik, Slovenya'nın Olimpia Ljubljana ile Fransa'nın Lille takımları arasında Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi grup müsabakasında görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sabri Çelik, Slovenya'nın Ljubljana şehrindeki Stozice Stadyumu'nda TSİ 18.45'de başlayacak müsabaka hakem gözlemcisi olarak görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sabri Çelik, Slovenya'nın Ljubljana şehrindeki Stozice Stadyumu'nda TSİ 18.45'de başlayacak müsabaka hakem gözlemcisi olarak görev alacak.
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