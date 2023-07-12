UEFA'dan Sabri Çelik'e görev

Sabri Çelik, Slovakya'nın Dunajska Streda ile Gürcistan'ın Dila takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi birinci eleme turu ilk maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın Dunajska Streda şehrindeki DAC Arena Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 19.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan Jarred Gavan Gillett yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın Dunajska Streda şehrindeki DAC Arena Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 19.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan Jarred Gavan Gillett yönetecek.