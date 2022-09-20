UEFA'dan Rusya'ya kötü haber

Ukrayna ile savaşa girmesinin ardından takımları UEFA organizasyonlarından men edilen Rusya için bir kötü haber daha geldi.



UEFA'nın resmi internet sitesinden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na dair yapılan açıklamada, 28 Şubat ve 15 Temmuz tarihlerinde alınan kararlarla, takımları UEFA organizasyonlardan men edilen Rusya'nın EURO 2024'te de yer almayacağı aktarıldı.



RUSYA'DAN AÇIKLAMA



Rusya Futbol Federasyonu da, milli takımın EURO 2024'e katılmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu durumun nedeni olarak UEFA'nın şubat ayında Rusya takımlarının organizasyonlara katılmamasına yönelik aldığı karar olduğu belirtildi.



Almanya'nın ev sahipliğinde oynanacak turnuva, 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.





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