UEFA'dan rekor kıran Trabzonspor'a teşekkür!

Trabzonspor U19 Takımı'nın Atalanta'yı penaltılarla 5-3 eleyip, çeyrek finale kaldığı maçı tribünden 20 bin civarında taraftar izledi. UEFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Gençlik Ligi seyirci rekorunun kırıldığını duyurdu.
TEŞEKKÜR MEKTUBU
Daha önceki rekorun da Juventus maçıyla bordo-mavililere ait olduğunu belirten UEFA, kulübe yeni bir teşekkür mektubu daha yolladı.
Trabzonspor, Juventus ve Atalanta'nın ardından çeyrek finalde yine bir İtalyan takımı olan İnter ile karşılaşacak. Fırtına, evinde oynayacağı mücadeleyi kazanması durumunda yarı finale İsviçre'de çıkacak. Tarafsız sahadaki müsabaka tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak.
TEŞEKKÜR MEKTUBU
Daha önceki rekorun da Juventus maçıyla bordo-mavililere ait olduğunu belirten UEFA, kulübe yeni bir teşekkür mektubu daha yolladı.
Trabzonspor, Juventus ve Atalanta'nın ardından çeyrek finalde yine bir İtalyan takımı olan İnter ile karşılaşacak. Fırtına, evinde oynayacağı mücadeleyi kazanması durumunda yarı finale İsviçre'de çıkacak. Tarafsız sahadaki müsabaka tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak.
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