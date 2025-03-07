UEFA'dan rekor kıran Trabzonspor'a teşekkür!

UEFA seyirci rekoru kıran Trabzonspor'a resmi sitelerinden teşekkür etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan rekor kıran Trabzonspor'a teşekkür!
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07 Mart 2025 10:37
Trabzonspor U19 Takımı'nın Atalanta'yı penaltılarla 5-3 eleyip, çeyrek finale kaldığı maçı tribünden 20 bin civarında taraftar izledi. UEFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Gençlik Ligi seyirci rekorunun kırıldığını duyurdu.

TEŞEKKÜR MEKTUBU

Daha önceki rekorun da Juventus maçıyla bordo-mavililere ait olduğunu belirten UEFA, kulübe yeni bir teşekkür mektubu daha yolladı.

Trabzonspor, Juventus ve Atalanta'nın ardından çeyrek finalde yine bir İtalyan takımı olan İnter ile karşılaşacak. Fırtına, evinde oynayacağı mücadeleyi kazanması durumunda yarı finale İsviçre'de çıkacak. Tarafsız sahadaki müsabaka tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak.


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